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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس وتفاصيل .. عمرو دياب لأول مرة مع أنغام ومنير في الرياض| شاهد

حفل هاني شنودة
حفل هاني شنودة

كشف الفنان عمرو دياب عن كواليس وتفاصيل حفل "ذكرياتي"، الذي أقيم في الرياض مساء الأربعاء الماضي، احتفاءا بمسيرة الموسيقار هاني شنودة الذي اكتشفه وقدمه منذ 40 عاما. 

وحرص الفنان عمرو دياب على التواجد مبكرا، لحضور بروفات وكواليس حفل "ذكرياتي"،  وعمت أجواء الود والاحترام في كواليس التحضير للحفل، وحرص عمرو دياب على استقبال الموسيقار هاني شنودة، وقال مازحا:" ده أنا أول واحد جاي من بدري"، تقديرا لمسيرته الفنية الكبيرة. 

وقال عمرو دياب في تصريحات لبرنامج Et بالعربي، إن الموسيقار هاني شنودة يستحق التكريم، ووقف بجانبه حينما كان في بدايته الفنية، موضحا:" فنان كبير يجي له حد يقوله عاوز أغني فا يشجعه وينصحه ويقف جنبه.. دي رسالة احنا محتاجينها دلوقتي". 

وأكد عمرو دياب، أنه سعيد بالغناء لأول مرة مع الكينج محمد منير وأنغام في حفل واحد،  وهي أول مرة له أيضا بالغناء برفقة أوركسترا، وفي حفل مذاع على الهواء مباشرة، موضحا:" إحساس فظيع وهنكرره تاني". 

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بصورة عمرها 40 سنة | عمرو دياب يسترجع ذكرياته مع هاني شنودة

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كما أشاد عمرو دياب بزملائه بالوسط الفني الذين حضروا الحفل، وأبرزهم إلهام شاهين وليلى علوي وأيتن عامر وأكرم حسني وشيكو، ونجوم الغناء والشعر والتلحين موضحا:"  كلهم أصحابي وأصدقائي وبكن لهم كل حب واحترام". 

لمشاهدة تصريحات الهضبة عمرو دياب من هنا.

 

وعن لقائه بالكينج، قال عمرو دياب:" أحلى حاجة في الدنيا إننا اتقابلنا مع منير.. وهو نجم كبير وطول عمري بحبه كمغني وقبل ما أبتدي وهو عارف كده.. وقفتي معاه تاريخ وأنا من محبيه". 

كما حرض أيضا على تحية الفنان أحمد عدوية الذي حضر الحفل على كرسي متحرك، والاطمئنان على صحته، والتقاط الصور برفقته. 

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