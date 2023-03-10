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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الليلة.. ختام مهرجان أسوان الدولى السابع لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى السابع لافلام المرأة

تشهد مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة تنظيم الحفل الختامى  لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السابعة، والتى تقام خلال الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

‎وقد شارك فى الدورة السابعة نحو 61 فيلماً بين طويل وقصير "روائى وتسجيلى ورسوم متحركة"، وتنافست هذه الأفلام للفوز بالجوائز فى مسابقتى الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبى لأفضل فيلم أورومتوسطى بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

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أفلام المرأة 

وكرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تكريم النجمة الأسبانية "كوكا إسكريبانو"، وذلك لما تمتلكه من سجل سينمائى حافل بالأعمال المتميزة مع نجوم ومخرجين كبار من أبرزهم أنطونيو بانديراس فى فيلم "أمطار الصيف" عام 2006.

وكان قد عقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة "صورة المرأة في السينما العربية" وقام بإدارة الندوة السيناريست محمد عبد الخالق بحضور الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان والناقدة والكاتبة الصحفية انتصار دردير وعبد اللطيف العصادي مؤسس ومدير المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا والناقد روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي. 

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: الكتاب بدأت فكرته منذ ٤ أعوام وهناك أمور نختلف ونعترض عليها فهل تم تقديم المرأة بصورة حقيقية أم مزيفة في السينما واليوم نعرض تقرير صورة المرأة في السينما العربية بمشاركة أكثر من ١٥ ناقدا وناقدة من مصر والوطن العربي، وحرصنا علي أن يكون من يكتب التقرير  من نفس الدولة حتي تكون الصورة موضوعية وبعيدة عن أي أغراض.

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صناعة السينما

وقالت الدكتورة عزة كامل: الفكرة ولدت منذ أربع أعوام لأننا نهتم بصورة المرأة في السينما وبدأ الأمر بالسينما المصرية وامتد بعد ذلك للسينما العربية وفي البداية وجدنا صعوبة في الحصول علي مصادر للمعلومات تعكس الصراع الذي تتعرض له المرأة في السينما ونجحنا في ذلك وخرجت التقارير بأفضل صورة وللعام الرابع نهتم بإصدار التقرير،  فقضايا المرأة واحدة ومازالت صورة المرأة في السينما ليست بأفضل حال .

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