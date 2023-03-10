عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية : إختيار عارضات من أسوان بمنصة أيادى مصر لدعم الحرف اليدوية إلكترونياً

منصة أيادى مصر
منصة أيادى مصر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم إختيار  عارضات من أسوان ممثلين عن جمعية " أبدأ من جديد " بغرب أسوان ، وجمعية مكسيم الخيرية ضمن منصة أيادى مصر.

وأشاد اللواء أشرف عطية بمنصة أيادى مصر لمساهمتها بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها ، والذى يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية بما يساهم فى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب .

طب أسوان تشارك في المؤتمر الثالث لجراحة المسالك البولية

شيري عادل وطارق صبري يشاركان فى افتتاح "سمبوزيوم المرأة والحياة" بمهرجان أسوان

أيادى مصر 

جاء ذلك ضمن مشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جناح منصة أيادى مصر، التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ (56) فى مركز القاهرة الدولى بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023 وذلك ضمن 17 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية. 

وخلال الافتتاح قال اللواء هشام آمنة إن مباردة "أيادي مصر" هى منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المرأة المصرية فى مارس 2021 بهدف التسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر. 

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

تكثيف جهود البحث عن مفقودي غرقى فلوكة في نيل أسوان

تفاصيل مصرع وإصابة شخصين بحادث طريق أسوان أبوسمبل..شهود عيان: عجلة القيادة اختلت

تسويق إلكتروني 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة أيادى مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية. 

ووجه باستمرار التوسع فى المعارض الداخلية فى المحافظات لإشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين العارضين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

موضوعات متعلقة

طب أسوان تشارك في المؤتمر الثالث لجراحة المسالك البولية

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة غالية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

هذا الأمر من جنود الله فى جلب الرزق.. 5 مفاتيح فيها الحل

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

مروان عطية : جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز وأعد الجماهير بالفوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة وبتحب التجديد.. في عيد ميلادها إطلالات تبرز جمال يسرا | صور

أم "غادة المشد" تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة لـ 4 فتيات يتيمات: كان نفسي أشوفها عروسة

مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ