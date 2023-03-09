تفاصيل مصرع وإصابة شخصين بحادث طريق أسوان أبوسمبل..شهود عيان: اختلال عجلة القيادة

شهد طريق أسوان / أبو سمبل البرى مساء الأربعاء وقوع حادث تصادم شاحنتين نقل " تريلا " مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وقد أشار عدد من شهود العيان إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى الشاحنتين التريلا بطريق أسوان / أبوسمبل، وتحديداً عند الكيلو 100 مما أدى إلى تصادم الشاحنتين مما أدى إلى تهشم مقدمتهم ، وبالتالى إصابة شخص، ومصرع شخص آخر ، وتم إستدعاء 7 سيارات الإسعاف، وتم بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.



حوادث متفرقة

وتبين من التحريات الأولية مصرع شخص يدعى فوزى سعيد محمد 54 سنة، وإصابة آخر يدعى عماد زكى عيد 35 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعامود الفقرى خلال الحادث ، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين نقل مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة شخص آخر، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقامت الأجهزة المعنية برفع اثار الحادث من على طريق أسوان / أبوسمبل،وتم إعادة تشغيل الحركة المرورية، وتسير المركبات بشكل آمن.