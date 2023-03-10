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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمام برج خليفة.. نورهان منصور تبهر الجمهور بإطلالة كلاسيك

نورهان منصور
نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان، امام برج خليفة وهي ترتدي فستان كلاسيك باللون الأسود مكشوف الساق، وتركت شعرها منسدل على كتافها ووضعت مكياج يبرز جمالها.


ومن المعروف أن نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.


آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

كانت الفنانة نورهان منصور شاركت مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، وهى من بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدى الميرغنى، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى،من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.


كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٦٥٩٠٣
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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٩_١٨٠٢١٨
امام برج خليفة حكاية بدلة جديدة باللون الاسود الفنانة نورهان منصور نصيبي وقسمتك إطلالة كلاسيك

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