خبير : تجارة التجزئة أون لاين تشهد نموا بالسوق المصري وزيادة التكلفة أكبر التحديات

قال أحمد السبكي، رئيس قطاع شركاء البيع فى إحدى المنصات الالكترونية إن قطاع البيع بالتجزئة فى تطور بما في ذلك التجارة الإلكترونية وخاصة خلال الفترة السابقة حيث أصبحت التجارة الإلكترونية أساسية لأسلوب حياة العملاء المصريين وحول العالم.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان الشركات تعمل على زيادة تواجدها عبر الإنترنت وتوسيع عملياتهم للتواصل مع ملايين العملاء، ويسعى جميع المستهلكين للوصول لأفضل المنتجات عبر الشراء اون لاين

ولفت إلى أن منصات الأون لاين الكبرى كأمازون مصر تسعى لتلبية احتياجات العملاء، لافتا الى أن صناعة تجارة التجزئة أون لاين تشهد نموا، وفى تطور مستمر.

وعلى جانب دعم الشركات المحلية ورواد الأعمال في مصر ومساعدتهم تجاه التحديات التي يواجهونها في القطاع، اكد السبكى أن هناك العديد من النماذج من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العامله بقطاع ريادة الأعمال استطاعت زيادة مبيعاتها من خلال متجر امازون.

ونوة إلى أنه هناك نموذج خاص ببراند " chance" للشنط النسائي زادت مبيعاته بنسبة 40٪ كنموذج ناجح بقطاع ريادة الأعمال، مشيرا الى انه يتم التركيز حالياً على مواصلة الابتكار نيابة عن البائعين المحليين لتنمية أعمالهم مواكبة لرؤية مصر 2030.

ولفت الى انه يتم تقديم خدمات مختلفة بما يناسب احتياجات العملاء من البائعين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، حيث يتم دعمهم لتوسيع نطاق عملهم على الإنترنت ودعم عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح ان هناك العديد من الأدوات لمساعدة الشركات المحلية لبيع منتجاتهم أون لاين، منها، عرض المنتجات بشكل احترافي بما في ذلك تصويره وكتابة المحتوى لوصفه، وإبراز طبيعة المنتج الفريدة ووجود فريق متخصص من مدراء الحسابات لمساعدة شركائنا من البائعين لتلبية احتياجاتهم فى عرض منتجاتهم، والقدرة على التخزين بالمستودعات الخاصة بالشركة لدعمهم لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى السوق وعملائهم بشكل أسرع وفعال من خلال خَيار الشحن من قبل (Fulfillment by Amazon) ، ويتيح مركز بائعي أمازون الإلكتروني Amazon Seller Central إمكانية التسعير ومراقبة المخزون وحركة البيع وتقييم العملاء والمرتجعات.

ولفت السبكى الى العروض وحملات التخفيضات التي نقوم بها في المواسم مثل شهر رمضان الكريم وعيد الام والتى تساعد البائعين فى طرح منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم، ضاربا مثالا بذلك بان أمازون مصر ستطلق من فترة 12 مارس حتى 21 مارس عروض قيمة تساعد على التوفير لتلبية طلبات المستهلكين خلال شهر رمضان الكريم على منتجات من أشهر العلامات التجارية والمحلية تضم أكثر من 30 فئة بما في ذلك مستلزمات المنزل، والمطبخ، والأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والتجميل، وغيرها الكثير.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر اوضح السبكى أن الاقتصاد في مصر كما في مختلف أنحاء العالم يواجه بعض التحديات في الوقت الحالي، حيث ان المشاريع في مصر والعالم شهدت زيادات كبيرة في التكاليف، ونعمل على استيعابها لتقليل التأثير على البائعين و المستهلكين، من خلال تقديم اختيارات متعددة من المنتجات بأسعار تنافسية وتجربة تسوق عالية المستوى، ودعم أصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة حول العالم، لافتا الى ان أكثر من 50٪ من المنتجات المباعة على متاجر أمازون عالمياً تأتي اليوم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واوضح ان هناك تنافسية دائما على تقديم أسعار أفضل قدر الإمكان من خلال عروض مختلفة طوال السنة مثل عروض شهر رمضان الذي سيبدأ من 12 مارس حتى 21 مارس

وأشار الى إطلاق صفحة "شجع المنتج المصري" خلال معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والتي تعرض عشرات الألاف من المنتجات المصرية التي تباع على المتجر، مما يتيح للملايين من العملاء في جميع أنحاء الجمهورية فرصة الحصول على منتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الى ان هذة المبادرات خطوة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تباعاً لتعاقد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر مع امازون مصر لبحث سبل تحفيز المزيد من الاستثمارات ورواد الاعمال، بالإضافة الى دعم رؤية مصر لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي

وحول اذا كان السوق المصرى واعد للاستثمار فى قطاع تجارة التجزئة عبر الاون لاين، أوضح السبكى ان السوق المصري غني جداً بالمنتجات عالية الجودة التي يمكنها منافسة المنتجات العالمية بكل جدارة.

وأوضح ان السوق المصري يشهد زيادة مطردة في مساهمة المنتجات المحلية في النمو الاقتصادي، وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والتى تبرز دور وإمكانيات الشركات المحلية وقدرتها على تلبية إحتياجات السوق

واشار الى ان هناك مشاركة مع الحكومة والقطاع الخاص لطرح المنتجات اون لاين مثل المشاركة فى معرض صنع في دمياط في إطار تعاون جهاز تنمية المشروعات لإتاحة الفرصة لمقابلة أصحاب مشروعات الأثاث وتصويرها تصويرا احترافيا لعرضها على متجر Amazon.eg مما يفتح لهم آفاق تسويقية جديدة، كما قامت أمازون مصر مع جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة بورسعيد وجمعية شباب أعمال جنوب بورسعيد بتنظيم برنامج تدريبي للمئات من أصحاب المصانع