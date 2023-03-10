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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 6 مصريين|انطلاق منافسات نصف نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الدور نصف النهائي لفردي رجال لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

 

ويشارك في منافسات اليوم 6 لاعبين مصريين مقسمين على المجموعتين، تضم المجموعة الأولى كل من: مهند طارق، وأحمد الجندي وإسلام حامد، فيما تضم المجموعة الثانية كل من: أحمد أشرف ومعتز وائل ومحمد الجندي.

و حسب نظام البطولة تأهل أول 18 لاعبا من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائي، والذي يبدأ منافساته اليوم بمشاركة 36 لاعبا يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي رجال يوم السبت المقبل.

 

وبدأت منافسات المجموعة الأولى، بالسلاح للنقاط الإضافية في تمام الساعة الحادية عشر ثم مسابقة السباحة في الحادية عشر والنصف ثم الليزر رن في الساعة الثانية عشر.

 

ومع الساعة الثالثة والنصف تبدأ منافسات المجموعة الثانية، بالسلاح للنقاط الإضافية أيضًا ثم السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرًا وبعد نصف ساعة تقام منافسات الليزر رن.

 

وأقيم أمس نصف نهائي السيدات ،ونجحت لاعبتان مصريتان في التأهل لنهائي كأس العالم للكبار وهن سلمى أيمن وملك إسماعيل.

 

ويقام نهائي فردي الرجال والسيدات غدًا السبت.

 

ويُشارك بالبطولة أكثر من 150 رياضيًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، للمشاركة بالبطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم،  والتي تُعد بداية وصولًا إلي أنقرة بتركيا مطلع يونيو المقبل حيث نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري ، ومن ثم للوجهة النهائية العام المقبل وهي أوليمبياد باريس 2024.

 

وتكمن أهمية البطولة في النقاط التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة وحتى صيف عام 2024 على طريق حلم المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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