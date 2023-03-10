البيئة: بحث البرامح المستقبلية مع الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية

ترأس الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا موسعا مع ماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الألمانية للتعاون الأقتصادى والتنموى والوفد المرافق له فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى الفترة من 4- 9 مارس الجارى وذلك لمناقشة برامج التعاون الجارية واوجة التعاون المستقبلية بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى والجهات المانحة من بنك التعمير الألمانى ووكالة التعاون الدولى الألمانية ومديرى المشروعات بالوزارة ،د. حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات ود.حسام عز الدين مدير مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، حيث تم خلال اللقاء عرض اوجة التعاون الثنائى الجارى فى قطاع البيئة والمتمثل فى مشروعى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج مكافحة التلوث الصناعى " المرحلة الثالثة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التعاون البناء بين وزارة البيئة والعديد من شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة ودورهم المحورى فى دعم المشروعات البيئية والتنموية فى مصر على مدار السنوات الماضية واعربت عن امتنانها لهذا الدور إلى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة واهمها مشروعات تحسين جودة الهواء وقطاع المخلفات لدعم الإستثمارات فى هذه المجالات وزيادة فرص العمل وتحقيق الإقتصاد الدوار لمواكبة التطور العالمى وبما يدعم اسس التعاون والشراكة من خلال تحديد اهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.

وقد استعرض اللقاء الموقف التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمله (كفر الشيخ، الغربية، قنا واسيوط) وما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة بتلك المحافظات ومنها دعم المحافظات بإسطول كامل من المعدات لتحسين منظومة الجمع والنقل للمخلفات ليصبح اجمالى المعدات 290 معدة ، إنشاء 7 محطات وسيطة، تطوير ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير بدفرة والمحلة الكبرى بالغربية، بيلا وسيدى سالم بكفر الشيخ ومصنع نجع حمادى بقنا ، واهم ما تم تحقيقه من نتائج ومنها التطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، زيادة كفاءة الجمع والنقل الى70 % ، وزيادة مستوى الوعى بالإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال المشاركة المجتمعية وبرامج التوعية بالمنظومة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الخطة المستقبلية لإستكمال مشروعات البنية التحتية ومنها إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى للمخلفات بمركز قوص بقنا وإنشاء خلايا دفن صحى بمدفن السادات بالإضافة الى مصنع المعالجة والمدفن الصحى بأسيوط ومن ثم رفع معدلات التدوير وخفض معدلات التخلص النهائى للمخلفات والحد من التلوث بعد رفع التراكمات وإغلاق المقالب العشوائية الى جانب توفير فرص عمل من خلال إنشاءات البنية التحتية للبرنامج وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الإقتصاد الدوار بما يحسن انتاجية هذه الموارد.



ومن ناحية أخرى تم عرض الموقف التنفيذى لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة طبقا للاجراءات واشتراطات الجهات المانحة وتقوم وحدة تنفيذ البرنامج بجهاز شئون البيئة في الوقت الحالي بتقديم الدعم الفنى لعدد 25 منشآة صناعية و تصل مساهمة البرنامج الي حوالي 131,03 مليون يورو بالإضافة الى ٢٠ مشروع فرعي لصناعات صغيرة و متوسطة باجمالى استثمارات 13,259 مليون يورو هذا ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من توقيع جميع العقود المبرمة مع نهاية عام 2023 وصرف جميع القروض مع نهاية عام 2024.

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