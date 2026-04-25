محافظ أسوان يبحث مع رئيس قصور الثقافة توسيع مجالات التعاون المشترك

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وذلك فى إطار دعم الجهود المبذولة لتنشيط الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة ، وتعزيز دورها كعاصمة للثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال اللقاء، أكد المهندس عمرو لاشين على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين محافظة أسوان والهيئة العامة لقصور الثقافة بما يسهم فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة داخل المدن والمراكز ، والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع ، وخاصة الشباب والنشء بما يحقق العدالة الثقافية ويرسخ الهوية المصرية الأصيلة .

وأشاد عمرو لاشين بالمستوى المتميز والراقى الذى ظهرت به فرقة أسوان للفنون الشعبية خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته العاشرة ، مؤكداً على أن هذه العروض تعكس ثراء التراث الأسوانى وتبرز الموروث الثقافى والحضارى للمحافظة بصورة مشرفة أمام ضيوف المهرجان من مختلف دول العالم .

كما أعرب محافظ أسوان عن خالص تقديره وإمتنانه لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة جيهان زكى ، على دعمها المستمر للحراك الثقافى والفنى بأسوان ، وحرصها على تقديم فعاليات متميزة تسهم فى الإرتقاء بالوعى المجتمعى ، إلى جانب توجيه الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لما تبذله من جهود ملموسة فى نشر الثقافة والفنون، وإكتشاف ورعاية المواهب ، وتنظيم الفعاليات التى تثرى الحياة الثقافية داخل مختلف المراكز والمدن ، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل من جانب المحافظة لإنجاح كافة الجهود التى تبذلها وزارة الثقافة على أرض زهرة الجنوب .

ومن جانبه، أشاد الفنان هشام عطوة بالتعاون المثمر والبناء مع محافظ أسوان لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية لتنفيذ برامج ثقافية وفنية متكاملة بالمحافظة تتواكب مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز مكانة أسوان كوجهة ثقافية وسياحية رائدة .