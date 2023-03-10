بسبب المنشطات.. الترجي يكشف حقيقة استبعاده من دوري أبطال إفريقيا

علق رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، على إمكانية استبعاد الفريق من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو خصم نقاط من باب سويقة في دور المجموعات، بعد ثبوت إيجابية عينة لاعبه حسام دقدوق في اختبارات المنشطات.



كان نادي الترجي التونسي، أعلن أمس الخميس، تلقيه مكتوبا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه أن تحليل المنشطات الذي تم إجراؤه على لاعبه حسام دقدوق بعد مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا كان إيجابيا.

وقال التويتي في تصريحات لإذاعة "موزاييك":" حسام دقدوق سيمثل أمام لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إيجابية عينته، وفي حال ثبوت تعاطيه للمنشطات بشكل قطع، سيتم إيقافه عن المشاركة مع الفريق".



أضاف:" إيجابية عينة دقدوق لن تؤثر عن نتائج الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن في مثل هذه الحالات، توُقع العقوبة على اللاعبين وليس الفرق.



ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية الزمالك والمريخ السوداني والشباب بلوزداد الجزائري.



ترتيب المجموعة الرابعة:



الترجي التونسي : 9 نقاط.

شباب بلوزداد : 6 نقاط.

الزمالك : 4 نقاط.

المريخ السوداني : 4 نقاط.