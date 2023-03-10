أسرة من أجل مصر تنظم حفلا للفنان أحمد سعد بجامعة عين شمس

قال أحد طلاب أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد إن أسرة من أجل مصر سوف تنظم يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 حفلا ترفيهيا للفنان أحمد سعد لطلاب الجامعة.

احمد سعد

وأكد أحد طلاب أسرة من أجل مصر، أن الحفل سيكون داخل الحرم الجامعي بـ كلية التجارة، في تمام الساعة 12 ظهرًا ، وستكون مجانية لجميع طلاب جامعة عين شمس.

احمد سعد

وكانت قد نظمت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس ، محاضرة بعنوان "التحديات والمواجهة واستشراف المستقبل" ألقاها اللواء دكتور محمد أنور الهمشري نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق واستاذ كرسي الأزمات.

تأتي هذه المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وبحضور الدكتور مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فيروز محمود رئيس قسم الجغرافيا سابقا و إشراف عام الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس.

وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصاً منها علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات.

وتناولت المحاضرة التحديات التي تواجه مصر وكيفية محاربة الشائعات والتحديات واستشراق المستقبل وبناء العقل المصري الواعي بالإضافة إلى أهمية تعمير العقل المصري في ظل التعمير والبنية التحتية المصرية في ظل خطة الدولة ٢٠٣٠.

وأشار اللواء دكتور محمد أنور الهمشري ، نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق واستاذ كرسي الازمات إلى أن مصر قادرة على الاحتواء الحضاري، وغير قابلة أن يحتويها أحد حضاريًا، فالبناء المستقبلي للإنسان بناء الهوية والشخصية والعقل والرؤية هم أساس بناء المجتمع والدول، وهم الحاجة الماسة لحركة بناء وتنمية المجتمع والدول، ونحن بإذن الله في عبور جديد نحو الجمهورية الجديدة.

وتناول الهمشري، خلال المحاضرة مشكلة الزيادة السكانية غير المدروسة وغير المنتجة والتي تأكل الثروات وضرورة رفع الانتاج وتقليل الاستهلاك في ظل التحديات العالمية.