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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطلاب ودعوه بملابس المدرسة.. وفاة معلم إنجليزي صائما تثير الحزن في المنوفية

وفاة مدرس في المنوفية
وفاة مدرس في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة الخطاطبة في مركز السادات في محافظة المنوفية عقب وفاة مدرس لغة إنجليزية بمدرسة قومبانية الإعدادية.

وخرج العشرات من الطلاب والطالبات بلبس المدرسة لتوديع معلمهم الذي مات صائما بعد أداء صلاة المغرب وقبل إفطاره، حيث سقط مغشيا عليه ليعلن الأطباء وفاته.

إبراهيم عبد العزيز سلام، مدرس شاب يدرس لغة إنجليزية بمدرسة قومبانية الإعدادية في الخطاطبة اشتهر بين الجميع بحسن الخلق ومساعدة الكبير والصغير، حيث كان مثالا للمدرس الذي ينشر القيم بين طلابه.

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قال أحمد علي، أحد أصدقاء المدرس، إن إبراهيم يعمل مدرس لغة إنجليزية وكان متمكنا في مجاله، حيث كان يتميز بطرق الشرح البسيطة وكان يساعد الجميع وخاصة الأيتام، موضحا أنه كان صائما وأدى صلاة المغرب إلا أنه سقط مغشيا عليه.

واضاف أن أسرته اصطحبته إلى أحد الأطباء ظنا أنه أصيب بإرهاق بسبب صيامه ولكن كانت المفاجأة بإعلان وفاته.

وأشار إلي أن الصدمة والحزن أصاب الجميع وخرج الآلاف من أبناء القرية والقري المجاورة وطلاب المدرسة بلبس مدرستهم لتوديع مدرسهم الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وانتشرت عبارات النعي للمدرس الراحل حيث اجمع الأهالي علي حسن الخلق والطيبة والسمعة الحسنة، حيث كان حافظا لكتاب الله ومات صائما.

وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
وفاة مدرس لغة إنجليزية في المنوفية
المنوفية السادات محافظة المنوفية مركز السادات وفاة مدرس مدرس لغة إنجليزية

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