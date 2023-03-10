14 طنًا .. الإمارات ترسل طائرة مساعدات للمتضررين من الشتاء في أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة طائرة تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين في أوكرانيا؛ لمواجهة ظروف الشتاء القاسي، ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن شحنة المساعدات الحالية، التي تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة، سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو؛ ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

منذ بداية الأزمة، قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، ففي أكتوبر من العام الماضي تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت دولة الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.