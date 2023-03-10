عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

14 طنًا .. الإمارات ترسل طائرة مساعدات للمتضررين من الشتاء في أوكرانيا

صدى البلد

أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة طائرة تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين في أوكرانيا؛ لمواجهة ظروف الشتاء القاسي، ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن شحنة المساعدات الحالية، التي تشمل بطانيات ومستلزمات شخصية ومصابيح إضاءة، سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو؛ ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

منذ بداية الأزمة، قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، ففي أكتوبر من العام الماضي تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت دولة الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

الكويت توجه نداء عاجلا إلى السعودية بشأن عمرة رمضان

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية اللبناني يبحث مع المنسقة الأممية الإحاطة المرتقبة أمام مجلس الأمن

القوات المشتركة باليمن تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة غرب تعز

الجارديان: سوناك يتعهد بإنهاء حرب أوكرانيا بالمفاوضات

قبرص تخصص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري

مباحثات ألمانية أذرية بشأن الطاقة

ريابكوف: موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن "معاهدة ستارت الجديدة"

العراق: ضبط أسلحة وطائرة مسيرة خلال عمليات أمنية في ديالى

لافروف : روسيا لا ترى فرصة للتفاوض مع أوكرانيا

ترشيحاتنا

تفاجأت بشدة .. كلوب يعلق على رحيل زميل محمد صلاح من ليفربول

شاهد| الرئيس السيسي خلال تأدية صلاة الجمعة من مسجد المشير

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

بعد اتفاق السعودية إيران .. الخارجية اللبنانية توجه طلبا عاجلا إلى طهران

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. اجتماعات ولقاءات وقرارات| إنفوجراف

حُسن الجوار .. وزير سعودي يعلق على اتفاق الرياض - طهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت بين الديناصورات .. فك لغز العثور على سمك مفترس في الأرجنتين

تحذير من وضع الراوتر في غرفة النوم

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

فيديو

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ