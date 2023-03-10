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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية : ندوات بالمدارس والمعاهد الأزهرية عن أهمية ترشيد الاستهلاك

حملات شركة مياه المنوفية
حملات شركة مياه المنوفية

بدأت اليوم فاعليات الأسبوع المائي على مستوى الجمهورية بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومنها وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمياه مارس 2023 .

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن فعاليات الأسبوع المائي بمحافظة المنوفية هذا العام بقرية جنزور التابعة لمركز ومدينة بركة السبع  خلال الفترة من 10-3 وحتي 16_3_2023 بمشاركة الجهات المعنية .

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وأوضح، بدأت فعاليات الحملة بتوحيد الجزء الثاني من خطبة الجمعة اليوم بمساجد القرية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف، ستنفذ إدارة التوعية بالشركة علي مدار الأسبوع ندوات بمختلف المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية والوحدات المحلية ومراكز الشباب عن أهمية ترشيد الاستهلاك، إلى جانب حملات طرق الأبواب وعمل ورش لتعليم اعمال السباكة الخفيفة لإصلاح التالف منها.

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