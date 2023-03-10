حطيته في جردل.. فتاة الصف حملت سفاحا ووضعت طفلها داخل حمام المستشفى

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية عاملا إلي محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة في الصف .

جاء في أمر الاحالة أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن أستغل حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج .

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجني عليها، وجاءت كالتالي:

س: ما تفصيلات ما حدث ؟

ج: اللى حصل ان انا كنت اعرف المتهم من حوالي خمس سنين وجه اتقدم علشان يتجوزني اربع مرات وفي الاربع مرات اهلی بیرفضوه علشان هو مش من العرب زينا وانا وهو علشان خوفنا لحسن ميوفقوش اننا نتجوز فاتفقنا ان احنا نقيم علاقه مع بعض ونحط اهلنا ادام الامر الواقع لو مرضيوش يجوزونا لبعض وفعلا هو نام معايا وعاشرني معاشرة الازواج وحضر لاهلي وبعت كبار البلد واتقدم ليا تانی وابويا وافق تحت ضغط الاهل ومن تسع شهور الدوره الشهريه اتمنعت ومن خمس شهور لما لقيت ان الدوره برضوا مش بتيجي عملت اختبار حمل مع نفسي ولقيت ان انا حامل فقعدت مداريه مع نفسي وقولتله بس وهو قالي خلينا ندارى الموضوع لحد ما ييجى يوم الولاده وتولدي في المستشفى ونروح المركز يحمونا والنهارده حسيت بمغص جامد فاخدت مرات ابويا وجينا على مستشفى الصف علشان اكشف على المغص وروحت المستشفى واول ما دخلت قولت لها انا هدخل الحمام علشان بطنى وجعانى جدا واول ما دخلت الحمام وبرفع هدومي لقيت الدم بدأ ينزل فبدات اصوت لغاية ما ابني نزل وقطعت الحبل السرى لما لقيته هو اتولد طبيعي وبدأت اخده في حضني ولقيت في دم نزل منى كتير والدنيا كانت مبهدله فاخدته وحطيته في جردل كان جنبي والناس لما انا كنت بصوت دخلوا عليا الحمام واخدوا منى الولد وطلعوه فوق الحضانه وانا لما لقوني بنزف تانی طلعوني فوق ووقفوا النزيف وبعدين خدوني وجابوني على المركز وسألوني في المركز قولتلهم على اللي حصل وبعتوا جابو خطيبي وسالوه وقالهم ايوه انا ابو الولد وده كل اللي حصل.