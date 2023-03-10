تعليم الوادي الجديد رابع الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تحقيق إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة، حيث حصلت الطالبة ندى ايمن عمر، من مدرسة باريس الثانوية المشتركة، على المركز الرابع بمسابقة الطباعة اليدوية التى تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التريية الفنية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة الطالبة ندى وجميع القائمين على تحقيق هذا المركز، والذى جاء نتاج الجهد المبذول بالمسابقة والمنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معربا عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والتميز.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعلنت عن تأهل الموهوبة التلميذة ملك مصطفى فوزى من مدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة للمرحلة الثانية ضمن 10 متقدمين لجائزة الدولة للمبدع الصغير على مستوى الجمهورية ( الفئة الأولى ) تأليف الشعر.

وهنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الطالبة المتميزة متمنياً لها التوفيق فى المراحل المقبلة من المسابقة