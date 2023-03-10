عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد رابع الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تحقيق إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة، حيث حصلت الطالبة ندى ايمن عمر، من مدرسة باريس الثانوية المشتركة، على المركز الرابع بمسابقة الطباعة اليدوية التى تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التريية الفنية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد 

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة الطالبة ندى وجميع القائمين على تحقيق هذا المركز، والذى جاء نتاج الجهد المبذول بالمسابقة والمنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معربا عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والتميز.

تعليم الوادي الجديد: استمرار التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية

كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعلنت عن تأهل الموهوبة التلميذة ملك مصطفى فوزى من مدرسة القلعة الابتدائية بالخارجة للمرحلة الثانية ضمن 10 متقدمين لجائزة الدولة للمبدع الصغير على مستوى الجمهورية ( الفئة الأولى ) تأليف الشعر. 

وهنأ المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الطالبة المتميزة متمنياً لها التوفيق فى المراحل المقبلة من المسابقة

التربية والتعليم الوادى الجديد وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي جائزة الدولة للمبدع الصغير وزارة التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

حطيته في جردل.. فتاة الصف حملت سفاحا ووضعت طفلها داخل حمام المستشفى

لفتة إنسانية.. مؤمن زكريا بجوار الرئيس السيسي في نهائي كابيتانو مصر| فيديو

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد: استمرار التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية

ترشيحاتنا

مصطفى بكري : القيادة السياسية تسعى لتحويل سيناء لعاصمة اقتصادية .. فيديو

مستفيدون من مبادرة كتف في كتف: شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا

كائن فضائي ينقذ الأرض.. مسافر عبر الزمن يتوقع أحداثا كارثية هذا العام بالتواريخ

خبير استراتيجي : الرئيس السيسي تصدّى لمخطط إسرائيلي خطير في سيناء |فيديو

الفاتيكان: يجب ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للفلسطينيين

نفوق آلاف الحيوانات .. مخاوف جديدة بسبب إنفلونزا الطيور بـ 3 دول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة أثرية جديدة تكشف أسرارًا عن ثورة المصريين الكبرى ضد البطالمة

مسلسل الكتيبة 101 يؤرخ تصدي الجيش المصري للتكفيريين في العريش

لسة مع بعض.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

فيديو

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

هنا انتظروا الهزات الكبيرة.. فرانك هوجربيتس يحذر من زلزال أقوى بمنطقة الشرق الأوسط

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ