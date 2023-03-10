تعليم الوادي الجديد: استمرار التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، مواصلة العمل بمدارس المحافظة فى تسجيل الطلاب الراغبين فى الإشتراك بأوليمبياد المحافظات الحدودية بنسخته الرابعة، والذى سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إن الأولمبياد يضم 12 لعبة للبنين والبنات وهي "كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية(بنين فقط)، كرة طائرة، العاب قوي، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج"، وأن الفئة المستهدفة طلبة وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، وعلى الطلاب الراغبين فى التسجيل من خلال إدارة المدرسة ومسئول الحكومة الإلكترونية.

وكان وكيل التعليم بالمحافظة، كرم الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من الطلاب وأخصائي وموجهى الصحافة المدرسية فى المسابقات الطلابية، بحضور مصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة ومدير إدارة الخارجة التعليمية، وذلك من منطلق الحرص على تكريم المتميزين فى العمل حيث حصل البرلمان المدرسى المنتخب من إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى فيما حصلت مدرسة الشهداء الإعدادية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بالإذاعة المدرسية.