زراعة الوادي الجديد : ختام برنامج مدربى المدارس الحقلية للمزارعين

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، عن ختام البرنامج التدريبي لتدريب مدربين لميسري مدارس المزارعين الحقلية بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالوحدات الزراعية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة والإدارة المركزية للمياه الجوفية والري بحضور الدكتور اشرف الصادق مستشار الفاو ومدير المشروع، والدكتور احمد دياب مستشار الفاو، والدكتور عماد سالم مستشار مشروع الادارة المستدامة FAO.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن تلك الفعاليات ضمن أنشطة مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمشروع.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دياب مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمسئول عن التدريب، أن البرنامج التدريبي بدأ عقده بمقر مركز تنمية القدرات بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادي الجديد" بهدف إعداد مدربين لميسري مدارس المزارعين الحقلية بقرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

وأكد دياب أن البرنامج التدريبي تضمن شرح النظم الايكولوجية الزراعية ومشروع الإدارة المستدامة، ومقدمة عن المدارس الحقلية ومدخل مدارس المزارعين الحقلية، وتحديد المحتوي التعليمي وتصميم المنهج، والتخطيط للمدارس الحقلية، وآليات الاتصال وعلاقته بالتدريب، ومفهومه ومكوناته وأهميته ومعوقاته، والسمات الشخصية للمدرب الجيد.