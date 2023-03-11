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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية

صدى البلد

شهد مؤشر الدولار استقراراً  في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير.
              
وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63% مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل .
              
وتخلى الدولار لاحقاً عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4% عند 136.65 ين.
              
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري وانخفض في أحدث التداولات 0.2% إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9% يوم الأربعاء.
              
فيما سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في 5 أشهر مقابل الكندي عند 1.386، وصعد 0.7% مقابل الكرونة النرويجية مسجلاً أعلى مستوى في 5 أشهر.
              
وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقراً عند 105.23 نقطة.
              
وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة، وهي بيانات رئيسية يمكن أن تعطي مؤشرات على الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

الفرنك السويسري دولار الدولار النرويج اليابان

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