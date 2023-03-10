تل أبيب تشتعل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يشن هجوماً حاداً على نتنياهو

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، يائير لابيد، إن سلفه بنيامين نتنياهو ديكتاتور كذاب ولا يمكنه التوقف عن الكذب، وسيحول "إسرائيل إلى دولة دينية متطرفة".

ونشر لابيد تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، وصف فيها نتنياهو بالكذاب الذي لا يتوقف عن الكذب، بل وديكتاتورا أيضا.

وجدد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الوزراء في حكومة نتنياهو فوضويون ويحاولون إشعال النار في البلاد، وذلك ردا على ما قاله نتنياهو، من أن المعارضة بقيادة لابيد تواصل التدهور وتقود إلى الفوضى.

وشدد لابيد على أن حكومة نتنياهو لم توافق على أي محاولة جادة للتفاوض، بل تواصل سن التشريعات التي ستحول الكيان الإسرائيلي إلى "دولة متدينة متطرفة غير ديمقراطية".

وفي سياق متصل، قال رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس الخميس، إن "الإصلاح القضائي" الجاري تمريره من جانب حكومة نتنياهو، غير مقبول ويجب استبداله.