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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود مكتب التميز الدولي في رفع تصنيفها

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود مكتب التميز الدولي بالجامعة، والمتمثلة في رفع 63 مجلةً علميةً على موقع بنك المعرفة المصري، إضافة إلى 3 مجلات متميزة، تم نقلها إلى أكبر دار نشر عالمية، وهي السفير Elsevier، منصة الـ digital commons، ومنها 33 مجلة حصلت على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2022م، وتشمل كل قطاعات جامعة الأزهر العربية والشرعية والعملية.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى مكتب التميز الدولي بالجامعة، بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي، وجميع فريق العمل بمكتب التميز؛ لجهودهم المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجهود العلمية تسهم في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا.

وقال الدكتور محمود صديق: إن إضافة 3 مجلات علمية، وهي مجلات: (كلية طب بنين بالقاهرة - كلية العلوم بنين بالقاهرة - كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة) إلى أكبر دور النشر العالمية، وهي مؤسسة السفير؛ يؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ويعزز مسيرة التطوير التي تشهدها جامعة الأزهر؛ انطلاقًا من أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتحقيق «رؤية مصر 2030» في ظل الجمهورية الجديدة، ويأتي متسقًا مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية، تحت عنوان: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن ما تحقق يعد إنجازا جديدًا في أحد ملفات مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى تهنئة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاث؛ لوجود مجلاتهم على دار نشر السفير  Elsevier منصة digital commons تمهيدًا لإدراجها في «سكوبس»، حيث ثمن المجهود الكبير المبذول من جميع أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التقديم لنشر الأبحاث في تلك المجلات؛ سيكون من خلال اللينكات الجديدة، مع عمل حساب على اللينكات الجديدة، منها: مجلة الأزهر الطبية الدولية https://www.editorialmanager.com/aimj/default2.aspx

جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر مكتب التميز الدولي بنك المعرفة المصري

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