الثلاثاء.. جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية والأم المثالية

تنظم جامعة عين شمس "احتفالية يوم المرأة المصرية" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنظيم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 16 من مارس الجاري.

ويأتى ذلك حرصاً من جامعة عين شمس على دعم وتمكين المرأة المصرية و تقديراً لجهود المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وأشارت الجامعة إلي أن الاحتفالية سوف تتضمن عدداً من الفاعليات من بينها ندوات وورش تدريبية وتوعية صحية وحفلاً فنياً ومعرضاً للفنون، إلى جانب تكريم النماذج الناجحة والمؤثرة من الفتيات والسيدات.



وكانت قد استعرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس تحت رئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في مجال التنمية المستدامة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم انعقاده بجامعة أسيوط .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وذلك ضمن وقائع المنتدى الأول للجامعات، والمنعقد في رحاب جامعة اسيوط تحت عنوان جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27 COP، والذي يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023.