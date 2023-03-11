عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية والأم المثالية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس "احتفالية يوم المرأة المصرية" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنظيم وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 16 من مارس الجاري.

ويأتى ذلك حرصاً من جامعة عين شمس على دعم وتمكين المرأة المصرية و تقديراً لجهود المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وأشارت الجامعة إلي أن الاحتفالية سوف تتضمن عدداً من الفاعليات من بينها ندوات وورش تدريبية وتوعية صحية وحفلاً فنياً ومعرضاً للفنون، إلى جانب تكريم النماذج الناجحة والمؤثرة من الفتيات والسيدات.
 

وكانت قد استعرضت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس تحت رئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في مجال التنمية المستدامة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم انعقاده بجامعة أسيوط .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وذلك ضمن وقائع المنتدى الأول للجامعات، والمنعقد في رحاب جامعة اسيوط تحت عنوان جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد 27 COP، والذي يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023.

جامعة عين شمس المرأة المصرية يوم المرأة المصرية احتفالية يوم المرأة المصرية رئيس جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

ترشيحاتنا

رايحين صلاة الجمعة.. مصرع طفلين فى حادث بالشرقية

آخرهم بلجيكا.. تعرف على دول حظرت تطبيق تيك توك

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج.. تفرج الهموم والكربات

أوروبا تكشف عن خطة جديدة لدعم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

طلب يدها وهي مخطوبة.. القصة الكاملة للهجوم على حسن شاكوش وزوجته

بعد سجود بنت الجيران على الارض.. من هى زوجة حسن شاكوش ؟

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ