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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طب أسوان: حملة توعية بميدان المحطة خلال الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة

طب أسوان
طب أسوان

تحت شعار الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة نظم قسم جراحة الأوعية الدموية كلية طب جامعة أسوان حملة توعية لتقديم العلاج بالمجان للمرضي وذلك خلال يوم الجمعة بميدان المحطة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان

وتم ذلك بإشراف من الدكتور عماد الدين حسين أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس والمشرف العلمي علي قسم جراحة الاوعية الدموية بجامعة أسوان، ورئيس الفدرالية الإفريقية لعلوم وجراحة الأوعية الدموية ومقرها جامعة أسوان. 

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كما شارك في الفعاليات الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة للجمعيات المجتمع المدني وشارك بفريق العمل كلا من الدكتور محمد أحمد إسماعيل رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية جامعة أسوان، والدكتور سعيد الملاح أستاذ جراحة الأوعية الدموية جامعة المنوفية، والدكتور أحمد خلف مدرس جراحة الأوعية الدموية جامعة أسوان، والدكتور مصطفي  إسماعيل مدرس جراحة الاوعية الدموية جامعة أسوان، و الدكتور أحمد عبد الكريم والدكتور ماركو شحاتة عبد ربه والطالب مصطفي محمود بكلية الطب. 

ومن جانبه قال عماد الدين حسين أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس أنه تأتي هذه المبادرة في إطار  اليوم العالمي لأمراض الاوردة، لتعريف المواطن المصاب بأمراض الاوردة والتي تؤدي الي ظهور  دوالي متعرجة أو انتفاخات زرقاء بالساقين، وأيضاً ظهور قرحة جلدية اسفل الساقين وفوق القدم  والتي تسبب الأم بالساق أو تورم عند الوقوف فترات طويلة علي القدمين وقد تؤدي هذه الأعراض إلى جلطات الاوردة بالساقين. 

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وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد  إسماعيل بقسم الاوعية الدموية طب أسوان بأنه توجد هناك فئات أكثر عرضة لجلطات الأوردة وهي حالات الجفاف الشديدة، البقاء بالفراش فترات طويلة. 

هذا بالإضافة إلى مواجهة أمراض أخرى مثل الحميات المستمرة بدون علاج أو اختلال في مكونات الدم، كما هدفت الحملة إلى تعريف مرضي الأوردة بأسباب الوقاية من جلطات الاوعية وهي شرب الماء بكثرة لعدم التعرض للجفاف، الحركة والنشاط والرياضة الخفيفة وعدم الوقوف أو الجلوس فترات طويلة استشارة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض.

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