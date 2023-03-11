عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا تحظر تطبيق تيك توك .. ما السبب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم الجمعة إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

بيانات كبيرة

وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".

بعد حظر تيك توك.. واشنطن تتخذ إجراء جديدا تجاه هواوي

حظر شامل.. تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي ضد "تيك توك"

وقالت تيك توك في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا".

وقالت الشركة إنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة "لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها".

وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام تيك توك في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

الولايات المتحدة بلجيكا الحكومة الصينية مجلس الأمن تيك توك تطبيق تيك توك TikTok تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

بفستان مرصع.. شاهد| عروس حسن شاكوش تسجد على الأرض خلال حفل زفافهما

موضوعات متعلقة

لتهدئة المخاوف المتعلقة بأمن بيانات المستخدمين.. تيك توك تطلق مشروع Clover

بعد حظر تيك توك.. واشنطن تتخذ إجراء جديدا تجاه هواوي

حظر شامل.. تحرك عاجل في الكونجرس الأمريكي ضد "تيك توك"

ترشيحاتنا

تعرف على القناة الخليجية العارضة لمسلسل ضرب نار

علي جمعة ينصح بهذه القاعدة في الصلاة والصيام والمعاملات

ممكن تبقى أي حاجة على ذوقك.. إزاي تغير صورة خلفية Google Chrome

بلجيكا تحظر تطبيق تيك توك .. ما السبب؟

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

عمرو أديب يداعب الهضبة: كل شوية أغنية والصحة بومب.. وعمرو دياب: بس بقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

طلب يدها وهي مخطوبة.. القصة الكاملة للهجوم على حسن شاكوش وزوجته

بعد سجود بنت الجيران على الارض.. من هى زوجة حسن شاكوش ؟

كريم عبدالعزيز يضع شاب مصري في مأزق: اتحولت للتحقيق بسببك

فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ