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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخلطة الأصلية لطريقة عمل الفراخ الكنتاكى

طريقة عمل كنتاكى
طريقة عمل كنتاكى

يتلهف الكثير من أفراد الأسرة إلى تناول فراخ كنتاكي وتحارب ربة المنزل فى اكتشاف أفضل الخلطات فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذه الخطة المبتكرة لدجاج كنتاكى الأصلي للشيف منى بهاء. 

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طريقة عمل دجاج الكنتاكي

 

*مكونات (شرائح ليمون - قرفه صحيحه - حبهان قرنفل - ورق لوري -  سكر - ملح -  خل  - ثوم - شطه-  توم بودر - بصل بودر -- فلفل اسود - زنجبيل -  - فلفل ابيض - مرقه دجاج - ببريكا مدخنه - ملح - دقيق- لبن رايب - نشا - بودر مسترده -  )

طريقه التحضير هنقسمه لثلاث مراحل

1- اول مرحله وهي مرحله النقع 
*نحضر اناء ونضع فيه ٢ لتر من الماء ثم نضيف فيه التوابل الاتيه ( شرائح ليمون - قرفه - حبهان - قرنفل - ورق لوري- نصف كوب سكر -نصف كوب ملح -نصف كوب خل ) ثم نضع الدجاج نشرح الدجاج (نخرمه) ثم نتركه نصف ساعه

2- ثاني مرحله تتبيله الفراخ

نحضر اناء ونضع فيه الدجاج (نصفيه كويس) ثم نضيف فيه الاتي( توم بودر وبصل بودر  وزنجبيل  وفلفل ابيض وفلفل اسود مرقه دجاج ببريكا مدخنه ملح ثم نضيف ٢ كوب من اللبن الرايب ) تترك ١٢ ساع في التتبيله

3-  ثالث مرحله وهي خليط التغطيه 


نحضر اناء ونضع فيه ٣ اكواب من الدقيق ثم تلت تربع كوب نشا ثم نضيف التوابل الاتيه (بصل بودر توم بودر شطه زنجبيل بودر مستردة فلفل ابيض )

نقلب الفراخ في الخليط ثم نضعه في الماء ثم نضعه مره اخري في الخليط ثم نضعه في الزيت  ثم نخرجه عندما تاخذ اللون الذهبي.

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