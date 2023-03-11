رايحين صلاة الجمعة.. مصرع طفلين فى حادث بالشرقية

حالة من الحزن الشديد سيطرت على قرية الربعمائة التابعة لمركز ومدينة منشأة أبو عمر بالشرقية بعدما لقي طفلين مصرعهما.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة منشأة ابو عمر بمحافظة الشرقية بمصرع طفلين إثر حادث تصادم سيارة بهم وذهابهم الى المستشفى جثة هامدة.

حادث الشرقية

وبإجراء المعاينة الاولية للحادث تبين ان الطفلين اثناء ذهابهما الي تأدية صلاة الجمعة صدمتهما سيارة مما الى مصرعهما ونقلهما للمستشفي ، وبإجراء التحريات تبين ان الطفلين يدعي خيرى . م . خ و الطفل يوسف . م . ر

فيما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، و تم تحرير محضر بالواقعة..

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