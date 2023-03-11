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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رايحين صلاة الجمعة.. مصرع طفلين فى حادث بالشرقية

صدى البلد

حالة من الحزن الشديد سيطرت على قرية الربعمائة التابعة لمركز ومدينة منشأة أبو عمر بالشرقية بعدما لقي طفلين مصرعهما.

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كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة منشأة ابو عمر بمحافظة الشرقية بمصرع طفلين إثر حادث تصادم سيارة بهم وذهابهم الى المستشفى جثة هامدة.

حادث الشرقية

وبإجراء المعاينة الاولية للحادث تبين ان الطفلين اثناء ذهابهما الي تأدية صلاة الجمعة صدمتهما سيارة مما  الى مصرعهما ونقلهما للمستشفي ، وبإجراء التحريات تبين ان الطفلين يدعي خيرى . م . خ و الطفل يوسف . م . ر

فيما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، و تم تحرير محضر بالواقعة..

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الشرقية حادث تصادم مصرع طفل حادث تصادم سيارة أخبار الحوادث

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