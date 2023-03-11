لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان لافت

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة جذابة وملفتة حيث ارتدت فستان جرئ مكشوف دون أكمام، وبوت بالون الازرق أما منالناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، واعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمالملامحها.

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منهامسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع،وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.



