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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال أسبوع .. كويكب عملاق يقترب من الأرض بسرعة شديدة

صدى البلد

ازداد خلال الفترة الأخيرة نشاط الكويكبات التي تقترب من الأرض، فتقريبًا لم يمر أسبوع دون أن يكون هناك أنباء عن كويكب عملاق يقترب من الأرض بشدة أو في مجال تصادم بـ الكوكب.

خلال عمليات البحث المستمر اكتشف الخبراء وعلماء الفضاء بـ وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء أن هناك كويكب عملاق بحجم ناطحة سحاب يقترب من الأرض مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


يبلغ طول صخرة الفضاء الهائلة ، التي يطلق عليها اسم" 2023 سم "، حوالي 180مترًا ، أي ما يقرب من طول برج بي تي في لندن ، ومن المقرر أن يتجاوز كوكبنا بسرعة مذهلة تبلغ 50474 كيلومترًا لكل منها. ساعة (31363 ميلاً في الساعة) في 14 مارس.

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رصدت ناسا الكويكب لأول مرة في 2 فبراير من هذا العام وظلت تراقب الصخرة منذ ذلك الحين استعدادًا لمواجهتها القريبة يوم الثلاثاء المقبل، وتعتبر صخرة الفضاء ، المسماة 2023 سم ، سريعة جدًا ، لا سيما بالنظر إلى حجمها ، حيث تسافر معظم الكويكبات ما بين 25000 و 40000 كيلومتر في الساعة.

هذا يعني أنه إذا اقترب الكويكب أكثر من اللازم ، فقد يتسبب في بعض الأضرار الجسيمة للكوكب وربما يعرض حياة البشر للخطر، ومع ذلك ، تتوقع وكالة ناسا في أقرب نقطة لها أن تصل الصخرة إلى مسافة 3.94 مليون كيلومتر من سطح الأرض - وهي مسافة آمنة جدًا.

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