عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الحبوب تطالب الدولة بتوريد أردب القمح المحلي بالسعر العالمي

صدى البلد

أشادت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية  بالخطوات الاستباقية الناجحة التي اتخذتها القيادة السياسية طوال الفترة الماضية من أجل توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية ،لاسيما سلعة القمح والتي تعد من أهم السلع الأساسية المخصصة لإنتاج الخبز المدعم ،أيضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان توريد كميات كبيرة من القمح المحلى لصالح منظومة الخبز  المدعم بزيادة سعر توريد أردب القمح الى 1250 جنيها لتشجيع المزارعين على التوريد للموسم 2023.

وأوضحت الغرفة في خطابها إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الغرفة تتبنى رؤية فنية للعمل على زيادة توريد القمح المحلي للموسم المقبل من خلال رفع سعر توريد القمح المحلي، وفقا للسعر العالمي حين بدء موسم التوريد اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل  بما يحقق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، الأمر الذى يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج ،كما سيشجع أيضا المزارعين على التوسع في زيادة  المساحات المنزرعة أقماح مستقبلا، أيضا سيساهم ذلك في عدم تسريب كميات من القمح المحلى للسوق السوداء الى مطاحن الحرة 72% والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلى الا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين لنوعية محددة للمكرونة ، و أن الغرفة تأمل هذه الرؤية مع الجهات المعنية لما تحقق الأهداف العليا الوطنية لمصرنا الغالية وتساهم فى زيادة معدلات توريد القمح المحلي.

وأوضح النائب طارق حسانين، أن توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح الذي كان يحدث فى الماضى وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي .

وأشار طارق حسانين نستعد لموسم القمح المقبل بصوامع متطورة  تحافظ على سلامة الاقماح بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف ،مؤكدا على نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية  طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لعدة شهور، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية لاسيما سلعة القمح ،خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج ،إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.

الداخلية القمح التموين جائحة كورونا الأقماح التجارة الداخلية القيادة السياسية اتحاد الصناعات العملة الصعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

عودة شتوية|أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات في هذا الموعد

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

ترشيحاتنا

إجلاء السكان فوراً .. فيضانات عارمة تغزو مدينة أسترالية

تحرك جديد من الزمالك بشأن تعاطي لاعب الترجي للمنشطات أمام المريخ.. تفاصيل

كلوب يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة بورنموث اليوم

غرفة صناعة الحبوب تطالب الدولة بتوريد أردب القمح المحلي بالسعر العالمي

اصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا الغردقة

عرض الترجي.. موقف حمزة المثلوثي من التجديد للزمالك ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طعمية ميكس.. جديدة ولذيذة

الكورسيه السبب.. تعليق ناقد موضة على فستان إليسا في قطر

بعد نفي الطبيب إصابة شيكابالا به ... معلومات صادمة عن ورم الدم

بالأسود المخملي .. رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

بعد ثبوت واقعة المنشطات .. هل يتم خصم نقاط الترجي | فيديو جراف

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ