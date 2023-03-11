محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبنوب ، ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

رافقه خلال الجولة التفقدية خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات .

حيث بدأ المحافظ ، جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام والذي تم الانتهاء من انشاؤه ويتكون من 3 طوابق ويجري تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه ، واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع واطمئن على معدلات ومراحل التنفيذ حيث يتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي، وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ، ومكتب تضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال محافظ أسيوط ، انه تم تكليف القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك .

ولفت إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى .

وأوضح أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" .



وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم الانتهاء من اغلب المشروعات وجارى تسليمها الى الجهات التفنيذية وفقا للضوابط والمعايير المحددة وذلك بعد توصيل كافة المرافق للمشروعات ومطابقتها لمعايير الجودة، لافتاً الى ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

IMG-20230311-WA0005

IMG-20230311-WA0007

IMG-20230311-WA0006

IMG-20230311-WA0008

IMG-20230311-WA0001