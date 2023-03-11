زلزال مدمر وهذا موعده .. الباحث الهولندي يتنبأ بهزة أرضية جديدة في مارس

خرج الباحث الهولندي المختص بالزلازل فرانك هوجربيتس بتغريدة جديدة يحذر فيها من زلزال مدمر متوقع حدوثه في شهر مارس الجاري وحدد الأيام المرجح حدوث الزلزال فيها .

توقعات الباحث الهولندي

حذّر هوغربيتس، الذي أصبح نجماً بمواقع التواصل الاجتماعي، مراراً من "زلزال هائل" وأنشطة زلزالية مدمرة خلال الأسبوع الأول من مارس، بناء على حساباته الهندسية التي تربط بين تأثير حركة الكواكب واصطفافها على الأرض، إلا أن ما حذّر منه لم يقع -الحمدلله- باستثناء بعض الأنشطة الزلزالية الخفيفة وغير المؤثرة، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: