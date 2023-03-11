حسام الدين مصطفى يفتتح أول بطولة لكرة القدم للمبتورين

افتتح الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية أول بطولة كرة القدم لاصحاب الساق الواحده وذلك على ملاعب نادى المقاولون العرب الرياضى بمشاركة عدد 4 أندية هي المقاولون العرب ، والزمالك ، وبيراميدز ، و نادي زد.

وتأتى النسخة الأولى من الدوري بنظام دوري من دورين وهى تستهدف إختيار عناصر المنتخب الوطني إستعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بمصر فى شهر أكتوبر القادم.

و يأتى ذلك فى إطار إهتمام اللجنة البارالمبية بإتاحة ممارسة ونشر الرياضة لكل شرائح المجتمع، وقد حضر الافتتاح كلا من المهندس كريم رأفت منير - عضو مجلس إدارة المقاولون العرب الذى كان فى استقبال الضيوف بحضور الإفتتاح واستقبال كبار الضيوف منهم الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والكابتن ايهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى ومحمد عادل حسني رئيس اللجنه الفنية لكرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير عضو اللجنة الفنية والمهندس خالد عبدالحفيظ عضو اللجنة الفنية والبطله الأوليمبية سمر حمزه والكابتن تامر بجاتو و الكابتن حمدى نوح .