كل 3 أيام | اعترافات فاضحة لـ فتاة الصف الحامل من العامل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية عاملا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة في الصف.

جاء بأمر الاحالة أن المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها بغير قوة او تهديد بأن استغل حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجني عليها

س : ما تفصيلات ما حدث ؟

ج: إللى حصل ان انا كنت اعرف المتهم من حوالي خمس سنين وجه اتقدم علشان يتجوزني اربع مرات وفي الاربع مرات اهلی بیرفضوه علشان هو مش من العرب زينا وانا وهو علشان خوفنا لحسن ميوفقوش اننا نتجوز فاتفقنا ان احنا نقيم علاقه مع بعض ونحط اهلنا قدام الامر الواقع لو مرضيوش يجوزونا لبعض وفعلا هو عاشرني معاشرة الازواج وحضر لاهلي وبعت كبار البلد واتقدم ليا تانی وابويا وافق تحت ضغط الاهل ومن خمس شهور عملت اختبار حمل مع نفسي ولقيت ان انا حامل فقعدت مداريه مع نفسي وقولتله بس وهو قالي خلينا ندارى الموضوع لحد ما ييجى يوم الولاده وتولدي في المستشفى ونروح المركز يحمونا والنهارده حسيت بمغص جامد فاخدت مرات ابويا وجينا على مستشفى الصف علشان اكشف على المغص وروحت المستشفى واول ما دخلت قلت لها انا هدخل الحمام علشان بطنى وجعانى جدا واول ما دخلت الحمام وبرفع هدومي لقيت الدم بدأ ينزل فبدات اصوت لغاية ما ابني نزل وقطعت الحبل السرى لما لقيته هو اتولد طبيعي وبدأت اخده في حضني ولقيت فيه دم نزل منى كتير والدنيا كانت مبهدله فاخدته وحطيته في جردل كان جنبي والناس لما انا كنت بصوت دخلوا عليا الحمام واخدوا منى الولد وطلعوه فوق الحضانه وانا لما لقوني بنزف تانی طلعوني فوق ووقفوا النزيف وبعدين خدوني وجابوني على المركز وسألوني في المركز قولتلهم على اللي حصل وبعتوا جابو خطيبي وسألوه وقالهم أيوه انا ابو الولد وده كل اللي حصل.

س: وما كيفية معرفتك بذلك الشخص؟

ج: هو ليهم ارض جنب الارض بتاعتنا وانا اعرفه من كده

س/ هل هناك خلافات فيما بينك وبينه؟

ج: هو احنا بنحب بعض ومفيش خلافات

س: واين تحديدا قام بمعاشرتك؟

ج: في بيت ابويا

س: وكيف حدث ذلك تحديدا؟

ج: هو انا عايشه في البيت مع اخواتي الصغيرين اطفال وابويا بيروح الشغل وكنا بنتفق انا وهو لما ميكنش فيه حد في البيت وكان بيجيلي علشان نعمل كده.

س: وما الافعال التي اتاها بك المشكو في حقه سالف الذكر؟

ج: هو عاشرني معاشرة الأزواج بارادتي وفض غشاء البكاره بارادتي وكان بييجي البيت كل ثلاثة أيام.