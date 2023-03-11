وزنها بالذهب المزيف.. عروس هندية على ميزان تثير الجدل |شاهد

في الأيام القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ عروس هندية يتم وزنها بـ الذهب خلال حفل زفافها.

في الفيديو، كانت العروس الهندية ترتدي زيًا تقليديًا للزفاف باللونين الأحمر والأخضر، ووضعوها على أحد جانبي الميزان، وعلى الجانب الآخر تم وزن مقابلها قضبان من الذهب.

تسبب مقطع الفيديو في حدوث عاصفة كبيرة على الإنترنت وأثار جدلًا واسعًا، حيث انتقده معظم المستخدمين على أنه عرض وتمثيل.

ولكن ما حقيقة مقطع وزن العروس بـ الذهب

كان هذا العرس لرجل أعمال باكستاني مقيم في دبي، وقد أقام لعروسه جلسة تصوير مجازية مبتكرة مع الذهب.

فمن خلال مشاركة صور رائعة للزوجين على Instapage الرسمي اعتقد الجميع أنه ذهب حقيقي لكنها كانت في الواقع ليلة عائشة ومحمد في "Grand Bollywood".

كانت هذه الأحجار الذهبية المزيفة جزءًا من موضوع ليلة بوليوود، وهو محاكاة ساخرة للفيلم الهندي الشهير "جودا أكبر".



بعد أن كشف المصور الحقيقة، تعرض العروسين لسيل من الانتقادات الشديدة والهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا الذين شعروا أنه كان عرضًا للإسراف والثروة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الفيديو انتشر على نطاق واسع جدا، كما قدمت له وسائل الإعلام الهندية والباكستانية تغطية ضخمة.