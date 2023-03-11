وزير الداخلية الأوكراني يكشف عن إجراءات أمنية ودفاعية لحماية البنية التحتية

صرح وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو اليوم السبت، في التلفزيون الوطني الأوكراني أن المسؤولين الاوكرانين يتخذون إجراءات أمنية ودفاعية إضافية في جميع أنحاء أوكرانيا لحماية البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية من هجوم روسي محتمل آخر على مستوى البلاد.

وقال كليمنكو: "أستطيع أن أقول إننا مستعدون دائمًا لما تقوم به القوات الروسية من ضربات وهجمات صاروخية عندما يدمر العدو بخبث ليس فقط منشآت البنية التحتية الحيوية ولكن أيضًا المباني السكنية".

وأضاف "أود أن أذكركم أنه منذ بداية الغزو الواسع النطاق ، تم تنفيذ أكثر من 40500 غارة من هذا القبيل على أراضي بلدنا. وقد تم تدمير حوالي 152000 مبنى سكني وحوالي 400000 من مرافق البنية التحتية العامة".

وتابع كليمنكو إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل عن الإجراءات الأمنية الإضافية، لكنه قال إن السلطات تحاول مساعدة السكان على الشعور بالأمان ، خاصة في المدن التي وقعت فيها أكبر الهجمات.

وقال إن المسؤولين الأوكرانين يقومون بتأمين المراكز التي يمكن للناس أن يجدوا فيها مأوى وتسخين وشحن أجهزتهم ويقومون بدوريات مكثفة.

وأردف كليمنكو إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل عن الإجراءات الأمنية الإضافية ، لكنه قال إن السلطات تحاول مساعدة السكان على الشعور بالأمان ، خاصة في المدن التي وقعت فيها أكبر الهجمات. وقال إن المسؤولين يقومون بتأمين المراكز التي يمكن للناس أن يجدوا فيها مأوى وتسخين وشحن أجهزتهم ويقومون 'بدوريات مكثفة'.

وأعلن الجيش الأوكراني إن روسيا شنت يوم الخميس الماضي، هجوما واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام مجموعة من 95 صاروخا ، بما في ذلك ستة صواريخ كينزال الباليستية التي لديها القدرة على التملص من الدفاعات الجوية في كييف.