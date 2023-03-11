الشرقية .. الكشف الطبي على 1800 مواطن ببحر البقر

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية بحر البقر ١ التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين ٩ و ١٠ مارس ٢٠٢٣.

أضاف الدكتور هشام مسعود أن القافلة قدمت خدماتها من خلال ١٣ عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٨٢١ مواطن من أهالي القرية، بواقع ٢٨٢ حالة في تخصص الباطنة، ٣٥ حالة جراحة عامة، ١٥٢ العظام، ٥١٣ الأطفال، ٦٦ النساء والتوليد، ٢٤٥ الجلدية والتناسلية و ٢٠ تنظيم الأسرة، ١٥١ أنف وأذن، ١٨٢ الرمد، ١٢٧ القلب والأوعية الدموية، و ٨٤ المسالك البولية.

أكد وكيل الوزارة بأنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل ٢٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.