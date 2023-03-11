عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. الكشف الطبي على 1800 مواطن ببحر البقر

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، قامت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية بحر البقر ١ التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين ٩ و ١٠ مارس ٢٠٢٣.

أضاف الدكتور هشام مسعود أن القافلة قدمت خدماتها من خلال ١٣ عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٨٢١ مواطن من أهالي القرية، بواقع ٢٨٢ حالة في تخصص الباطنة، ٣٥ حالة جراحة عامة، ١٥٢ العظام، ٥١٣ الأطفال، ٦٦ النساء والتوليد، ٢٤٥ الجلدية والتناسلية و ٢٠ تنظيم الأسرة، ١٥١ أنف وأذن، ١٨٢ الرمد، ١٢٧ القلب والأوعية الدموية، و ٨٤ المسالك البولية.

إنطلاق فعاليات مبادرة كتف بكتف بالشرقية لتوفير المواد الغذائية واللحوم

أكد وكيل الوزارة بأنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل ٢٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.

الشرقية وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا محافظة الشرقية مدينه الحسينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

ترشيحاتنا

صانته ألمانيا وأهانه محمد سعد.. غضب بسبب الإساءة لتمثال مصري مسروق

ضربني قدام الناس.. البلوجر إيفون نبيل تكشف تفاصيل الاعتداء عليها من طليقها

ميتا تحظر الكنديين من الوصول للأخبار على منصاتها بسبب قانون الدفع مقابل المحتوى

سموحة يتفوق على المقاولون بهدف حسين فيصل في الدوري المصري

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

شخصية وكرباج.. معلق شهير يُطالب «الخطيب» بعودة المدير الفني السابق لقيادة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافهم .. أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته | شاهد

بائعة مناديل تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا .. شاهد قصتها

رمضان أسهل .. طريقة تخزين البانيه الجاهز على القلي

لحماية البيئة .. هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة في 140 يومًا

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ