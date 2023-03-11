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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زفافهم .. أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته | شاهد

صدى البلد

نشر المطرب حسن شاكوش عبر  حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، صورة له برفقه زوجته بعد حفل زفافهم مساء أمس الجمعة.

وعلق شاكوش على الصورة قائلاً:" الحمد لله وشكرا لكل نجم وكل شخص جه ونورني اليوم كان حلو بيكوا كلكوا والله وربنا يرزق الناس جميعا يارب".

 

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش “ريم طارق”، ردود أفعال عقب نشر الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وتالقت زوجة حسن شاكوش بفستان مرصع بالفضى منفوش مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة.

وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو، بتصرف غريب حيث سجدت على الأرض لتعبر عن فرحتها بزوجها من حسن شاكوش.

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقامفيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذييقام فيها حفل زفافه. 

حسن شاكوش زوجته حسن شاكوش وزوجته

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