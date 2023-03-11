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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف مفاجأة نارية عن هدف العمليات الإرهابية بسيناء|فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

كشف اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، تفاصيل مخطط عدائي ضد مصر كان مراد تنفيذه خلال عام 2011.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”: "كانوا يقومون بتتبع القيادات الفاعلة ويتم وضعها في السجون، مضيفًا: "عندما حللوا ما حدث في الوطن العربي خلال 2011، وجدوا أنه كان وفق مخطط مُعدد سلفًا.

ونوّه إلي  أن مخطط الشرق الأوسط الكبير كان كبيرًا جدًا، وحركة حماس هى الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف: "العناصر التي يتم رصدها كانت تتلقى التدريب في غزة وتنتقل لسيناء"، مشيرًا إلي أن الهدف من من هذه الهجمات الإرهابية هو رفض القيادة المصرية إعطاء جزء من سيناء لإنشاء دولة فلسطينية.

القيادة المصرية الشرق الاوسط جماعة الإخوان الوطن العربي الإخوان

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