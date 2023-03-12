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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رسالة ماجستير بجنوب الواد: الإيماءات نمط التواصل الشائع لدى أطفال الشلل الدماغي

مناقشة رسالة ماجستير
مناقشة رسالة ماجستير بجنوب الوادى

كشفت دراسة ماجستير بجامعة جنوب الوادى، أن نمط التواصل الشائع لدى أطفال ذوي الشلل الدماغى هو الفهم والإيماءات، وأن هناك فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات كلا من أنماط التواصل، والانتباه، والإدراك البصرى لدى الأطفال ذوى الشلل الدماغى والأطفال العاديين.

 

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الماجستير للباحثة وسام أحمد محمد يونس تميرك، الباحثة بقسم علم النفس التربوى، تحت عنوان "بعض أنماط التواصل والانتباه والإدراك البصري لدى الأطفال ذوى الشلل الدماغي والعاديين".

 

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استهدفت الدراسة، الكشف عن الفروق بين الأطفال ذوى الشلل الدماغي والأطفال العاديين في استخدام أنماط التواصل، والانتباه، والإدراك البصرى، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام مقياس التواصل والسلوك الرمزي CSBS-DP، و مقياس الانتباه، واختبار الإدراك البصري الخالي من الحركة.

 

وجرى تطبيق المقاييس الثلاث على عينة استطلاعية مكونة من 170 طفل " 85 طفل شلل دماغى– 85 طفل عادى " بمحافظة قنا، في العام الدراسى 2021/2022 لحساب الخصائص السيكومترية لأدوات المقياس، وتم تطبيق المقاييس بصورتها النهائية على عينة أساسية مكونة من 220 طفل"110طفل شلل دماغى- 110 طفل عادى" من جمعية واحة نور الحياة بمحافظة قنا ونادى الطفل بمجموعة قوص بلدنا بمركز قوص.

 

واستخدمت الباحثة، فى رسالتها، المنهج الوصفي، و أساليب إحصائية تمثلت فى: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار "ت" T.test، وحجم الفروق" مربع معامل إيتا η2".

 

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة من: أ.دعبدالمنعم أحمد الدردير - أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ بكلية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادى" رئيسا ومشرفاً"، د طلعت كمال إبراهيم، أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ، كلية التربية بجامعة عين شمس"عضواً ومناقشاً"، د.مصطفى حسيب محمد، أستاذ علم النفس التربوى المتفرغ بكلية التربية بجامعة أسوان" عضواً ومناقشاً"، ود. عبد الستار محمد ابراهيم، أستاذ علم النفس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا" عضواً و مشرفاً"، و د. شرين أحمد حسن، مدرس علم النفس التربوى بكلية التربية بقنا بجامعة جنوب الوادى" مشرفا".


 

جامعه جامعة جنوب الوادي كلية التربية قنا رسالة ماجستير الشلل الدماغي الاطفال

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