عمرو أديب: نشهد تغيرات مفصلية في المنطقة بعد الاتفاق الإيراني السعودي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة صينية، بالنسبة للإسرائيليين صعب جدا وسبب لهم الكثير من الضيق.



وأضاف عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر": "هذا الأمر لو حدث واستمر.. فإننا سنشهد تغيرات مفصلية في المنطقة".

وأوضح عمرو أديب، أن هناك مهلة لمدة شهرين وبعدها ستبدأ الدولتين في تبادل السفراء، والبعض يتساءل ماذا سيحدث في هذه المدة، وهل سلوك إيران سيتغير.

وأكمل: "لو تم الاتفاق على أكمل وجه هذه المنطقة ستتغير تغيرا كبيرا"، واصفا هذا التطور في العلاقات السعودية الإيرانية بالأمر التاريخي.