بعد زواجه من بنت الجيران.. مفارقة صادمة مع خطيبة حسن شاكوش الأولى

تصدر اسم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل، بعد زفافه على ريم طارق، أول أمس الجمعة.

توصل صدى البلد لـ حساب منة حسين العدوي، خطيبة حسن شاكوش الأولى، ووجد أنها أعلنت خطبتها، لكن بمفارقة مثيرة.

وحدثت مفارقة غريبة في تاريخ زواج حسن شاكوش، وهو نفس التاريخ الذي احتفلت فيه خطيبته السابقة منة حسين العدوي، بخطبتها العام الماضي 2022، بعد عامين من انفصال منة عن شاكوش.

هذه المفارقة تفتح الباب للتساؤلات حول قصد حسن شاكوش، من اختيار هذا الموعد لزفافه إن كان محض صدفة أم ردا منه على خطيبته السابقة منة العدوي.

واحتفلت منة - خطيبة حسن شاكوش الأولى - بخطبتها على شاب يدعى وليد، في ذلك التاريخ من عام 2022.