طلب عاجل من أوكرانيا إلى ألمانيا بشأن المساعدات العسكرية

طالب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم الأحد، ألمانيا بإرسال المزيد من الذخيرة إلى بلاده وتدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال كوليبا في بيان له: "نقص الذخيرة المشكلة الأولى التي تواجهنا لصد الهجوم الروسي، ولا أتوقع أن نتسلم في وقت قريب أي طائرات مقاتلة طلبناها من الحلفاء الغربيين".

توقيع الحكومة

وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أنه يجب تدريب الطيارين الأوكرانيين على أي حال حتى يكونوا مستعدين بمجرد اتخاذ ذلك القرار، مضيفًا أنه إذا قامت ألمانيا بتدريب الطيارين الأوكرانيين فسيكون ذلك “رسالة واضحة لمشاركتها السياسية”.

من ناحية أخرى أكد كوليبا أن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن بلدة باخموت الشرقية التي تهاجمها القوات الروسية منذ ستة أشهر.

وفي وقت سابق قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن أكثر من 500 جندي روسي لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال 24 ساعة في معركة باخموت.

وبالفعل سلمت ألمانيا منذ أيام مدفعين من طراز “جيبراد” إلى أوكرانيا لإسقاط الطائرات على ارتفاع 3500 متر و6 آلاف طلقة كذخائر للمدفع.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ألمانيا دبابات “ليوبارد2” المتطورة ذات ذخائر “اليورانيوم” النووية وقالت روسيا حول ذلك بمثابة إعلان برلين الحرب النووية على موسكو، بالإضافة إلى مدافع “ستينجر” التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويمكنها ضرب أهداف على بُعد4000 متر و”صواريخ 3” التي تضرب أهداف ثابتة على بُعد400 متر ومتحركة على بُعد 300 متر.