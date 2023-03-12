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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة في بعض المدارس بسبب الطقس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة، السبت، تحويل الدراسة، الأحد، لتكون "عن بُعد"، عبر منصة "مدرستي"، بمدارس جدة، ورابغ، وخليص، التابعتين لإمارة مكة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الإدارة، أن القرار جاء بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد.

كما أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا وثار و خباش ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما قررت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة غدا الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس

وعن حالة الطقس في تلك المناطق، تحدث المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، عن توقعات بحالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء الغد.

وأشار المركز الوطني إلى هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشمل الحالة الجوية 3 مناطق كالتالي "مكة المكرمة، وعسير، والرياض".

 

 

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