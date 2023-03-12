مهيرة عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الإعلامية مهيرة عبد العزيز، متابعيها عده صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

وظهرت مهيرة عبد العزيز، متابعيها عده صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوها في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان قصير ومنفوش، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها.

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا"، بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق عدد مشاهدات عالية.