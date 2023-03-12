في مبادرة مجتمعية.. أهالي العزيزية بالشرقية يتبرعون بـ«722 كيس دم»|صور

نظم أهالي قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية حملة كبري للتبرع بالدم لتوفير الدم لمن يحتاج له من أهالي القرية ويكون رصيدا لهم في بنك الدم وذلك، ومن خلال مبادرة مجتمعية لأهالي القرية وملحمة من الحب والوفاء شارك فيها الشباب والرجال والنساء.

أكد أحمد صبري أحد ابناء القرية أن حملة التبرع بالدم حققت رقما قياسيا حيث تم تجميع 722 كيساً وتم وضعها في بنوك دم مستشفيات بنها والأحرار بالزقازيق، بالإضافة إلى بنك دم منيا القمح الذي تم إنشاؤه مؤخرا ويتم استبدال أكياس الدم ببونات يستطيع أهالي القرية استخدامها في حالة العمليات الطارئة للحصول على أكياس الدم دون الحاجة إلى متبرعين.

وأشار "صبري" الي انه شهدت الحملة إقبالا واسعا من المواطنين لدعم الشباب وممثلي المجتمع المدني وبمشاركة طاقم طبي من أطباء وتمريض وفنيين لمتابعة إجراءات التبرع بداية من اختيار المتبرع المناسب وفقا للمعايير وعمل الفحص الطبي ومراجعة تاريخه المرضي بالإضافة إلى مساعدته على ملء استمارة البيانات التي تتضمن التواصل المستمر معه لتسليمه نتائج فحوصات وتحاليل الدم التي تجري له.

وقدم أهالي القرية الشكر لكل من ساهم وتبرع وشارك فى هذا التنظيم المشرف الذى أظهر أن أهالى القرية على قلب رجل واحد فى العمل الإنسانى.

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