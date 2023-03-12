عمان تستضيف أعمال اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي

استضافت سلطنة عمان اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي رقم 106 في مسقط، الذي عقد خلال الفترة من 7 الي 9 مارس 2023م.

واستعرضت الدول المشاركة عدد من الموضوعات المهمة منها دراسة مدى إمكانية الاستمرار بقبول طلبات التسجيل للمستحضرات التي أجرت دراسات التكافؤ الحيوي من قبل مراكز مملوكة للشركات الصانعة.

واستعراض آلية إلغاء المستحضرات المسجلة مركزيا ومدى تأثيرها على حالة تسجيلها وتوريدها على المستوى الطرفي.



اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي احدى لجان مجلس الصحة الخليجي والتي تعنى بمناقشة طلبات الشركات الدوائية الجديدة وإمكانية طرح منتجاتها في السوق الخليجية.