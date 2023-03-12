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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يفتتح ورشة عمل «أساسيات ممارسات التصنيع الجيد للمكملات الغذائية»

صدى البلد

افتتح الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة  القومية لسلامة الغذاء، اليوم الأحد، ورشة عمل مشتركة تحت عنوان “أساسيات ممارسات التصنيع الجيد للمكملات الغذائية (المستوى الأساسي) طبقاً لدستور الأدوية الأمريكي”، وذلك لمدة خمسة أيام متتالية، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

وعلى هامش الورشة، اجتمع الدكتور تامر عصام، والدكتور طارق الهوبي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين، وتبادل الخبرات فيما يخص رفع كفاءة المفتشين، وتعريفهم بقواعد التصنيع الجيد، وكذلك استمرار سبل التعاون الفني في مجال التدريب، ودعم جهود متابعة وضبط السوق المصري في مجالات عمل الهيئتين.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التنسيق الدائم مع جميع مؤسسات الدولة، وتبادل وجهات النظر الفنية والخبرات العملية، والعمل على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن في إطار من الشراكة والتكامل مع جميع المؤسسات العاملة في القطاع الصحي.

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