معهد إعداد القادة يطلق برنامجا لتنمية المهارات القيادية لطلاب الجامعات.. وكريم همام: نهدف لتوسيع فكر الشباب لأنهم أساس تقدم المجتمعات

معهد إعداد القادة يطلق برنامجا عن المهارات القيادية لطلاب الجامعات

مدير معهد إعداد القادة: الشباب هم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول

كريم همام: نهدف لتوسيع فكر الشباب ووعيهم

معهد إعداد القادة: برنامج إعداد القيادات يعمل علي تأهيل طلاب الجامعات لتحقيق اهداف التنمية



نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي فعاليات الدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الذكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد .



وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بأن برامج المعهد التدريبية تاتي من ان الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، ومعرفة افكارهم البناءة .

وتابع الدكتور كريم همام ان هذه البرامج التدريبية تعمل علي تنوير العقول والاهتمام بالشباب و هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. ، حيث ان الشباب هم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول، موضحا أن المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

كما قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، ان المعهد يسعي دائما لإقامة العديد من البرامج التدريبية التي تساهم في تنمية روح الانتماء والولاء والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الشباب من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم فى تأهيلهم واكسابهم المهارات القيادية، بجانب دعم روح التعاون والتعارف والتقارب لطلاب الجمهورية جميعا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.

وقال الدكتور محمد سلامة الاستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، واحد المحاضرين بالبرنامج ان المعهد يعمل علي توضيح مفهوم القيادة والتي تتمثل في القدرة على التأثير في الآخرين وتوجيه سلوكهم واتجاهاتهم نحو تحقيق الأهداف المطلوبة مشيرًا إلى أن القيادة لها دور هام فى توجيه السلوكيات والسياسات فهى الأساس التى تتمحور حولها الاستراتيجيات والمفاهيم كما أن القائد يعتبر حلقة الوصل بين الأفراد والمؤسسة وخططها، موضحا حسن الظن بالناس، السر المهم وراء نجاح العديد من القادة .

وأوضح"سلامة" أن القيادة تعتبر فن من الفنون ولها أسرار يجب على القائد اتباعها حتى يتميز فى عمله فالقائد الناجح هو من يدرك أنه لا يوجد أى شئ أكثر اهتمامًا من العمل والابتعاد عن التعقيد فالقادة الناجحين هم من يستطيعون تجنب تلك التعقيدات والتعايش بطريقة بسيطة بدون تكلف , وان هذه المهارات يجب ان يتحلي بها خريجي الجامعات للعمل علي النهوض بالمجتمع و مواكبة تطورات العصر و تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأطلق المعهد خلال البرنامج العديد من المحاضرات و التي شملت محاضرة محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة وحاضر فيها الدكتور اشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف و محاضرة عن كيفية ضبط السلوك و محاضرة عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، والتى حاضر فيها الدكتور سعودى محمد عميد كلية الخدمة الأجتماعية جامعة أسيوط و محاضرة التعامل الإعلامي وحاضر فيها الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر .