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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفينة مساعدات إماراتية تصل إلى سوريا

سفينة مساعدات إماراتية
سفينة مساعدات إماراتية

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم "الأحد"، بأن سفينة مساعدات محملة بمواد إغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمتضرري الزلازل، وصلت إلى مرفأ اللاذقية.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الجنيبي:" إن السفينة محملة بـ37500 طرد من المواد الإغاثية بوزن 1000 طن".

وأوضح  ممثل الهلال الأحمر الإماراتي :"أنه سيتم توزيع تلم المواد على المتضررين من الزلزال بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري".

استهداف مستودعات سلاح.. تفاصيل جديدة بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا

وكان سكان في طرطوس السورية، قد ذكروا أنهم شاهدوا أجسامًا غريبة فوق مدينتهم على الساحل السوري، ما أثار هلعهم.

وأوضح مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في طرطوس، أن الجسم الغريب الذي شاهده السكان ما هو إلا بالون حراري أطلقه مجموعة من الشباب في حي المشبكة، ولدى ارتفاعه في الجو شاهده الكثيرون ليثير قلقهم، خاصة بعد الزلزال المدمر في 2 فبراير الماضي، حيث تم تسجيل أضواء زرقاء ساطعة تشبه البرق في المناطق المتضررة، الأمر الذي أربك المشاهدين.

وعبر بعض المعلقين الذين شاهدوا البالون، عن اعتقادهم بأنه طائرة أو جسم فضائي، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط.

يأتي ذلك وسط القصف الإسرائيلي الذي استهدف بالصواريخ بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة.

 

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