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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن يواصل مسيرته في تقديم الخدمات بالفيوم

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نشرت قناة اكسترا نيوز تقريرا مصورا عن مواصلة قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفاعليات التي تخدم المواطنين في أنحاء البلاد، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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حماة الوطن: نولي الفيوم أهمية كبيرة في مختلف البرامج التنموية

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محافظ الفيوم يستقبل رئيس حزب «حماة الوطن» لبحث سبل التعاون المشترك |صور

وأضاف التقرير أن حزب حماة الوطن واصل جولاته اليوم ليصل الي محافظة الفيوم وكان ذلك باستقبال المحافظ لقيادات الحزب داخل مبني المحافظة، وتبادل الطرفان سبل التعاون في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن زيارة محافظة الفيوم تعتبر بداية الطريق لزيارة كافة المحافظات في الوقت القادم، موضحاً أن الحزب يكن لمحافظة الفيوم تقدير كبيراً جدآ  لأنها تحتاج الدعم علي كافة مستويات الخدمة.

وأشار إلي أن الحزب أعد مجموعة من المبادرات المجتمعية في جميع المحافظات للمساهمة في النهوض ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية.

حياة كريمة التنمية الشاملة محافظة الفيوم محافظ الفيوم القيادة السياسية التعاون المشترك حزب حماة الوطن

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