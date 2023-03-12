قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن يواصل مسيرته في تقديم الخدمات بالفيوم

نشرت قناة اكسترا نيوز تقريرا مصورا عن مواصلة قطار الجهود التنموية لحزب حماة الوطن مسيرته في تقديم العديد من الخدمات والفاعليات التي تخدم المواطنين في أنحاء البلاد، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف التقرير أن حزب حماة الوطن واصل جولاته اليوم ليصل الي محافظة الفيوم وكان ذلك باستقبال المحافظ لقيادات الحزب داخل مبني المحافظة، وتبادل الطرفان سبل التعاون في إطار التنمية الشاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن زيارة محافظة الفيوم تعتبر بداية الطريق لزيارة كافة المحافظات في الوقت القادم، موضحاً أن الحزب يكن لمحافظة الفيوم تقدير كبيراً جدآ لأنها تحتاج الدعم علي كافة مستويات الخدمة.

وأشار إلي أن الحزب أعد مجموعة من المبادرات المجتمعية في جميع المحافظات للمساهمة في النهوض ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية.